Под Харьковом люди опять перекрыли дорогу

Местные жители выступают против проезда по мосту тяжеловесной техники с песком.

По их словам, из-за большой нагрузки мост постепенно разрушатся. Поэтому сегодня люди заблокировали движение грузовиков, которые вывозят песок из местного карьера.

Ранее мы писали, что похищенный харьковчанин рассказал об издевательствах

Харьковчанина Вугара Гардашова, которого похитили на территории парковки ТРЦ в Харькове, нашли в Кировоградской области.

Мужчину удалось найти 23 января в результате спецоперации.

Когда мужчину нашли, он был связан веревками. Мужчина рассказал, что его постоянно избивали и унижали.

В результате оперативно-розыскных действий полицейские задержали двух жителей Кировоградской области, подозреваемым в похищении харьковчанина.

Напомним, что стариков из горящего дома в Харькове приютили дома очевидцы трагедии:"Вывели на лютый мороз".

Как сообщала Politeka, подробности трагедии в Харькове огорошили украинцев: "пенсионеров выносили прямо в памперсах".

Также Politeka писала, что свидетели трагедии в доме престарелых в Харькове выдали новые детали: "Скорая отказалась ехать".