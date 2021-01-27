Под Харьковом люди опять перекрыли дорогу
Местные жители выступают против проезда по мосту тяжеловесной техники с песком.
По их словам, из-за большой нагрузки мост постепенно разрушатся. Поэтому сегодня люди заблокировали движение грузовиков, которые вывозят песок из местного карьера.
Ранее мы писали, что похищенный харьковчанин рассказал об издевательствах
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Харьковчанина Вугара Гардашова, которого похитили на территории парковки ТРЦ в Харькове, нашли в Кировоградской области.
Мужчину удалось найти 23 января в результате спецоперации.
Когда мужчину нашли, он был связан веревками. Мужчина рассказал, что его постоянно избивали и унижали.
В результате оперативно-розыскных действий полицейские задержали двух жителей Кировоградской области, подозреваемым в похищении харьковчанина.
Напомним, что стариков из горящего дома в Харькове приютили дома очевидцы трагедии:"Вывели на лютый мороз".
Как сообщала Politeka, подробности трагедии в Харькове огорошили украинцев: "пенсионеров выносили прямо в памперсах".
Также Politeka писала, что свидетели трагедии в доме престарелых в Харькове выдали новые детали: "Скорая отказалась ехать".