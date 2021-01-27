На Харьковщине подрались депутаты городского совета Изюма
Драка избранников произошла на втором часу сессии и транслировалась в прямом эфире, передает glavcom.
Одного из депутатов несколько раз ударили в голову и два раза свалили с ног.
На видео видно, как депутат подошел к коллеге, направив на него смартфон.
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Тот поднялся с места и попытался ударить коллегу, но получил удар в голову и упал.
Затем конфликтующие стороны переместились в президиум.
Драка сопровождалась нецензурной бранью.
Сначала мэр Изюма пытался успокоить депутатов, но его попытки были тщетными. Поэтому он пошел разнимать депутатов и сам был повержен на пол.
Ранее мы писали, что в Харькове провели автомобильный флешмоб в память о Геннадии Кернесе.
Об этом сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.
Автомобильный флешмоб прошел вечером, 24 января, на парковке возле стадиона "Металлист".
В мероприятии приняли участие около 900 автомобилей, которые выстроились в форме латинской буквы "V" — символа победы, которым часто при жизни пользовался харьковский мэр.
Напомним, что стариков из горящего дома в Харькове приютили дома очевидцы трагедии:"Вывели на лютый мороз".
Как сообщала Politeka, подробности трагедии в Харькове огорошили украинцев: "пенсионеров выносили прямо в памперсах".
Также Politeka писала, что свидетели трагедии в доме престарелых в Харькове выдали новые детали: "Скорая отказалась ехать".