Із Харкова запускають нову електричку

Електропоїзд підвищеної комфортності курсуватиме до Костянтинівки з 28 січня, повідомляють у прес-службі Південної залізниці.

Електричка ходитиме 5 разів на тиждень, рейсів не буде тільки по вівторках і середах.

Зупинки передбачені на декількох станціях: м. Балаклія, м. Ізюм, м. Святогірськ, с.Лиман, Слов'янський курорт.



З Харкова електричка відправлятиметься о 15.55, прибуватиме до Костянтинівки о 20.45.

Раніше ми писали, що Харківська область потрапила до трійки порушників карантину, співробітники поліції зафіксували в регіоні 5963 порушення.

У Харківській області, незважаючи на велику кількість порушників, до відповідальності притягнули всього 248 осіб.

Нагадаємо, що людей похилого віку з палаючого будинку в Харкові прихистили будинки очевидці трагедії:"вивели на лютий мороз".

Як повідомляла Politeka, подробиці трагедії в Харкові приголомшили українців:"пенсіонерів виносили прямо в памперсах".

Також Politeka писала, що свідки трагедії в будинку престарілих у Харкові видали нові деталі:"Швидка відмовилася їхати".