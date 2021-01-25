Із Харкова запускають нову електричку
Електропоїзд підвищеної комфортності курсуватиме до Костянтинівки з 28 січня, повідомляють у прес-службі Південної залізниці.
Електричка ходитиме 5 разів на тиждень, рейсів не буде тільки по вівторках і середах.
Зупинки передбачені на декількох станціях: м. Балаклія, м. Ізюм, м. Святогірськ, с.Лиман, Слов'янський курорт.
З Харкова електричка відправлятиметься о 15.55, прибуватиме до Костянтинівки о 20.45.
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