Из Харькова запускают новую электричку

Электропоезд повышенной комфортности будет курсировать в Константиновку с 28 января, сообщают в пресс-службе ЮЖД.

Электричка будет ходить 5 раз в неделю, рейсов не будет только по вторникам и средам.

Остановки предусмотрены на нескольких станциях: г. Балаклея, г. Изюм, г. Святогорск, с. Лиман, Славянский курорт.



Из Харькова электричка будет отправляться в 15.55, прибывать в Константиновку в 20.45.

Ранее мы писали, что Харьковская область попала в тройку нарушителей карантина, сотрудники полиции зафиксировали в регионе 5963 нарушения.

В Харьковской области, несмотря на большое количество нарушителей, к ответственности привлекли всего 248 человек.

Напомним, что стариков из горящего дома в Харькове приютили дома очевидцы трагедии:"Вывели на лютый мороз".

Как сообщала Politeka, подробности трагедии в Харькове огорошили украинцев: "пенсионеров выносили прямо в памперсах".

Также Politeka писала, что свидетели трагедии в доме престарелых в Харькове выдали новые детали: "Скорая отказалась ехать".