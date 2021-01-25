Из Харькова запускают новую электричку
Электропоезд повышенной комфортности будет курсировать в Константиновку с 28 января, сообщают в пресс-службе ЮЖД.
Электричка будет ходить 5 раз в неделю, рейсов не будет только по вторникам и средам.
Остановки предусмотрены на нескольких станциях: г. Балаклея, г. Изюм, г. Святогорск, с. Лиман, Славянский курорт.
Из Харькова электричка будет отправляться в 15.55, прибывать в Константиновку в 20.45.
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Ранее мы писали, что Харьковская область попала в тройку нарушителей карантина, сотрудники полиции зафиксировали в регионе 5963 нарушения.
В Харьковской области, несмотря на большое количество нарушителей, к ответственности привлекли всего 248 человек.
Напомним, что стариков из горящего дома в Харькове приютили дома очевидцы трагедии:"Вывели на лютый мороз".
Как сообщала Politeka, подробности трагедии в Харькове огорошили украинцев: "пенсионеров выносили прямо в памперсах".
Также Politeka писала, что свидетели трагедии в доме престарелых в Харькове выдали новые детали: "Скорая отказалась ехать".