В Харькове провели автомобильный флешмоб в память о Геннадии Кернесе
Об этом сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.
Автомобильный флешмоб прошел вчера вечером, 24 января, на парковке возле стадиона "Металлист".
В мероприятии приняли участие около 900 автомобилей, которые выстроились в форме латинской буквы "V" — символа победы, которым часто при жизни пользовался харьковский мэр.
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