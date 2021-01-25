В Харькове провели автомобильный флешмоб в память о Геннадии Кернесе

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.

Автомобильный флешмоб прошел вчера вечером, 24 января, на парковке возле стадиона "Металлист".

В мероприятии приняли участие около 900 автомобилей, которые выстроились в форме латинской буквы "V" — символа победы, которым часто при жизни пользовался харьковский мэр.

Ранее мы писали, что Харьковская область попала в тройку нарушителей карантина, сотрудники полиции зафиксировали в регионе 5963 нарушения.

В Харьковской области, несмотря на большое количество нарушителей, к ответственности привлекли всего 248 человек.

Напомним, что стариков из горящего дома в Харькове приютили дома очевидцы трагедии:"Вывели на лютый мороз".

Как сообщала Politeka, подробности трагедии в Харькове огорошили украинцев: "пенсионеров выносили прямо в памперсах".

Также Politeka писала, что свидетели трагедии в доме престарелых в Харькове выдали новые детали: "Скорая отказалась ехать".