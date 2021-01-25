Сегодня, 25 января, в Харькове закончился локдаун

В городе снова действует оранжевая карантинная зона.

Это значит, что с сегодняшнего дня возобновляют работу:

  • школы - ученики и младших, и старших классов возвращаются за парты;
  • все магазины;
  • кафе, рестораны и бары;
  • спортзалы, фитнес-центры, бассейны (при условии соблюдения дистанции в 20 метров между посетителями);
  • кинотеатры и учреждения культуры (загрузка зала - не более 50%).

украинцы, карантин, локдаун

Что запрещено:

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  • работа общепита в период с 22.00 до 7.00;
  • проведение в заведениях общепита банкетов и праздничных мероприятий;
  • проведение концертов или других массовых акций при участии более чем 20 человек;
  • работа дискотек и ночных клубов;
  • перевоз пассажиров в транспорте не на сидячих местах;
  • плановые госпитализации (кроме паллиативной помощи, родов, помощи онкобольным, неотложной помощи);
  • пребывание в общественных местах без маски и документов.

украинцы, карантин, локдаун

Харьковская область попала в тройку нарушителей карантина, сотрудники полиции зафиксировали в регионе 5963 нарушения.

В Харьковской области, несмотря на большое количество нарушителей, к ответственности привлекли всего 248 человек.

Напомним, что стариков из горящего дома в Харькове приютили дома очевидцы трагедии:"Вывели на лютый мороз".

Как сообщала Politeka, подробности трагедии в Харькове огорошили украинцев: "пенсионеров выносили прямо в памперсах".

Также Politeka писала, что свидетели трагедии в доме престарелых в Харькове выдали новые детали: "Скорая отказалась ехать".