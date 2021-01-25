Сегодня, 25 января, в Харькове закончился локдаун
В городе снова действует оранжевая карантинная зона.
Это значит, что с сегодняшнего дня возобновляют работу:
- школы - ученики и младших, и старших классов возвращаются за парты;
- все магазины;
- кафе, рестораны и бары;
- спортзалы, фитнес-центры, бассейны (при условии соблюдения дистанции в 20 метров между посетителями);
- кинотеатры и учреждения культуры (загрузка зала - не более 50%).
Что запрещено:
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- работа общепита в период с 22.00 до 7.00;
- проведение в заведениях общепита банкетов и праздничных мероприятий;
- проведение концертов или других массовых акций при участии более чем 20 человек;
- работа дискотек и ночных клубов;
- перевоз пассажиров в транспорте не на сидячих местах;
- плановые госпитализации (кроме паллиативной помощи, родов, помощи онкобольным, неотложной помощи);
- пребывание в общественных местах без маски и документов.
Харьковская область попала в тройку нарушителей карантина, сотрудники полиции зафиксировали в регионе 5963 нарушения.
В Харьковской области, несмотря на большое количество нарушителей, к ответственности привлекли всего 248 человек.
Напомним, что стариков из горящего дома в Харькове приютили дома очевидцы трагедии:"Вывели на лютый мороз".
Как сообщала Politeka, подробности трагедии в Харькове огорошили украинцев: "пенсионеров выносили прямо в памперсах".
Также Politeka писала, что свидетели трагедии в доме престарелых в Харькове выдали новые детали: "Скорая отказалась ехать".