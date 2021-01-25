Украинскому певцу из Харькова Сергею Бабкину поставили страшный диагноз

Об этом он сообщил в своем Instagram.

"Неделю назад я узнал, что у меня очень редкое заболевание глаз. Это заболевание встречается раз на миллион! Врач сказал так ‒ 70% вашего центрального зрения уже нет, вы слепните, Сергей. Время идёт на дни! Нужного оборудования и соответствующего препарата для совершения данной операции в Украине нет! В странах СНГ‒ тоже нет… Была найдена клиника в Австрии, которая согласилась меня принять", - сообщил музыкант.

Певец добавил, что в карантинных условиях очень непросто организовать поездку. Операция у него назначена на 5 февраля, а о его состоянии здоровья можно будет узнать у его супруги Снежаны, ведь сам Бабкин уходит на некоторое время из соцсетей.

Напомним, что стариков из горящего дома в Харькове приютили дома очевидцы трагедии:"Вывели на лютый мороз".

Как сообщала Politeka, подробности трагедии в Харькове огорошили украинцев: "пенсионеров выносили прямо в памперсах".

Также Politeka писала, что свидетели трагедии в доме престарелых в Харькове выдали новые детали: "Скорая отказалась ехать".