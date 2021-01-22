В полиции рассказали о гибели мужчины под Харьковом

Известно, что пенсионер получил смертельные травмы 21 января в 4:10 около железнодорожной платформы в селе Чернолозка.

Пожилой мужчина шел навстречу поезду между путями, машинист подавал звуковой сигнал, однако мужчина не реагировал.

Машинист применил экстренное торможение, но избежать трагедии не удалось.

Погибшему было около 60-65, его личность сейчас устанавливают полицейские.

Ранее мы писали, что харьковское метро в утренний час-пик во время локдауна показали в сети.

Телеграм-канал опубликовал видео на котором видно, как толпы людей ждут поезд метро в подземке. Важно отметить, что дистанцию в метро сложно соблюсти, так как очень много людей стоят на платформе.

"Когда интервал 11 минут..., а как соблюдать дистанцию? м Спортивная", - задается вопросом автор публикации.

Напомним, что в Харькове объявляют траур из-за большой трагедии: Терехов дал срочное распоряжение.

Как сообщала Politeka, подробности трагедии в Харькове огорошили украинцев: "пенсионеров выносили прямо в памперсах".

Также Politeka писала, что свидетели трагедии в доме престарелых в Харькове выдали новые детали: "Скорая отказалась ехать".