В полиции рассказали о гибели мужчины под Харьковом
Известно, что пенсионер получил смертельные травмы 21 января в 4:10 около железнодорожной платформы в селе Чернолозка.
Пожилой мужчина шел навстречу поезду между путями, машинист подавал звуковой сигнал, однако мужчина не реагировал.
Машинист применил экстренное торможение, но избежать трагедии не удалось.
Погибшему было около 60-65, его личность сейчас устанавливают полицейские.
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Ранее мы писали, что харьковское метро в утренний час-пик во время локдауна показали в сети.
Телеграм-канал опубликовал видео на котором видно, как толпы людей ждут поезд метро в подземке. Важно отметить, что дистанцию в метро сложно соблюсти, так как очень много людей стоят на платформе.
"Когда интервал 11 минут..., а как соблюдать дистанцию? м Спортивная", - задается вопросом автор публикации.
Напомним, что в Харькове объявляют траур из-за большой трагедии: Терехов дал срочное распоряжение.
Как сообщала Politeka, подробности трагедии в Харькове огорошили украинцев: "пенсионеров выносили прямо в памперсах".
Также Politeka писала, что свидетели трагедии в доме престарелых в Харькове выдали новые детали: "Скорая отказалась ехать".