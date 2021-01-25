Сьогодні, 25 січня, в Харкові закінчився локдаун
У місті знову діє помаранчева карантинна зона.
Це означає, що з сьогоднішнього дня відновлюють роботу:
- школи-учні і молодших, і старших класів повертаються за парти;
- всі магазини;
- кафе, ресторани і бари;
- спортзали, фітнес-центри ,басейни (за умови дотримання дистанції в 20 метрів між відвідувачами);
- кінотеатри та заклади культури (завантаження залу - не більше 50%).
Що заборонено:
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- робота громадського харчування в період з 22.00 до 7.00;
- проведення в закладах громадського харчування банкетів та святкових заходів;
- проведення концертів або інших масових акцій за участю більш ніж 20 осіб;
- робота дискотек и ночных клубов;
- перевезення пасажирів у транспорті не на сидячих місцях;
- планові госпіталізації (крім паліативної допомоги, пологів, допомоги онкохворим, невідкладної допомоги);
- перебування в громадських місцях без маски і документів.
Харківська область потрапила до трійки порушників карантину, співробітники поліції зафіксували в регіоні 5963 порушення.
У Харківській області, незважаючи на велику кількість порушників, до відповідальності притягнули всього 248 осіб.
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