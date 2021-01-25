Сьогодні, 25 січня, в Харкові закінчився локдаун

У місті знову діє помаранчева карантинна зона.

Це означає, що з сьогоднішнього дня відновлюють роботу:

  • школи-учні і молодших, і старших класів повертаються за парти;
  • всі магазини;
  • кафе, ресторани і бари;
  • спортзали, фітнес-центри ,басейни (за умови дотримання дистанції в 20 метрів між відвідувачами);
  • кінотеатри та заклади культури (завантаження залу - не більше 50%).

українці, карантин, локдаун

Що заборонено:

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  • робота громадського харчування в період з 22.00 до 7.00;
  • проведення в закладах громадського харчування банкетів та святкових заходів;
  • проведення концертів або інших масових акцій за участю більш ніж 20 осіб;
  • робота дискотек и ночных клубов;
  • перевезення пасажирів у транспорті не на сидячих місцях;
  • планові госпіталізації (крім паліативної допомоги, пологів, допомоги онкохворим, невідкладної допомоги);
  • перебування в громадських місцях без маски і документів.

українці, карантин, локдаун

Харківська область потрапила до трійки порушників карантину, співробітники поліції зафіксували в регіоні 5963 порушення.

У Харківській області, незважаючи на велику кількість порушників, до відповідальності притягнули всього 248 осіб.

Нагадаємо, що людей похилого віку з палаючого будинку в Харкові прихистили будинки очевидці трагедії:"вивели на лютий мороз".

Як повідомляла Politeka, подробиці трагедії в Харкові приголомшили українців:"пенсіонерів виносили прямо в памперсах".

Також Politeka писала, що свідки трагедії в будинку престарілих у Харкові видали нові деталі:"Швидка відмовилася їхати".