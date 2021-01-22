Харків'янина підозрюють у вбивстві власної матері
Про це повідомили в прес-службі Нацполіції області, передає Харків Times.
49-річного безробітного підозрюють у тому, що 20 січня він на смерть забив палицею власну матір, прикуту до ліжка через хворобу.
Чоловіка затримали після виявлення тіла вбитої 81-річної жінки.
"Працівники поліції встановили, що зловмисник перебував у стані алкогольного сп'яніння та посварився з матір'ю. В ході конфлікту він до смерті забив дерев'яною палицею 81-річну жінку, прикуту до ліжка через хворобу»,-йдеться в повідомленні.
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