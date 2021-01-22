Харків'янина підозрюють у вбивстві власної матері

Про це повідомили в прес-службі Нацполіції області, передає Харків Times.

49-річного безробітного підозрюють у тому, що 20 січня він на смерть забив палицею власну матір, прикуту до ліжка через хворобу.

Чоловіка затримали після виявлення тіла вбитої 81-річної жінки.

"Працівники поліції встановили, що зловмисник перебував у стані алкогольного сп'яніння та посварився з матір'ю. В ході конфлікту він до смерті забив дерев'яною палицею 81-річну жінку, прикуту до ліжка через хворобу»,-йдеться в повідомленні.

У поліції відкрито кримінальне провадження, якщо в суді вина підозрюваного буде доведена, йому загрожує позбавлення волі на строк

Раніше ми писали, що свідки пожежі в будинку престарілих у Харкові розповідають моторошні деталі трагедії.

Очевидці розповідають, що до приїзду пожежників, літніх людей, яких вивели з палаючого будинку, прихистили у себе вдома місцеві жителі, так як на вулиці був сильний мороз.

"Поки збіглися жителі прилеглих будинків, приїхали пожежники.

Врятованих літніх людей порозбирали по домівках сусіди.»

Холодно, мороз у Харкові -8'С", - розповіла харків'янка.

До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".

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