Харьковчанина подозревают в убийстве собственной матери
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области, передает Харків Times.
49-летнего безработного подозревают в том, что 20 января он насмерть забил палкой собственную мать, прикованную к постели из-за болезни.
Мужчину задержали после выявления тела убитой 81-летней женщины.
«Работники полиции установили, что злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения и поссорился с матерью. В ходе конфликта он до смерти забил деревянной палкой 81-летнюю женщину, прикованную к постели из-за болезни», — говорится в сообщении.
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Ранее мы писали, что свидетели пожара в доме престарелых в Харькове рассказывают жуткие детали трагедии.
Очевидцы рассказывают, что до приезда пожарных, пожилых людей, которых вывели из горящего дома, приютили у себя дома местные жители, так как на улице был сильный мороз.
"Пока сбежались жители близлежащих домов, приехали Пожарные.
Спасённых пожилых людей поразбирали по домам соседи.»
Холодно, мороз в Харькове -8’С", - рассказала харьковчанка.
К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".
Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.
Также Politeka писала, что в Харькове подали документы на регистрацию вакцины РФ, заявление МОЗ: "Наконец мы увидим, что это".