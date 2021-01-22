В хосписе на территории Харьковской городской больницы №17, находятся четверо пострадавших в результате пожара в доме престарелых
Четверо пациентов не могут передвигаться самостоятельно, сообщил сегодня, 22 января, во время брифинга главный врач Харьковской больницы №17 Дмитрий Черепов, передает Depo.Харьков.
"Мы нашли всех [прим. ред. родственников], мы уже общались с несколькими людьми в телефонном разговоре, несколько человек уже приходили к нам", — сказал Черепов.
Также он сообщил, что среди госпитализированных есть жители Харькова, Харьковской области, а также один человек из другой области.
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Ранее мы писали, что свидетели пожара в доме престарелых в Харькове рассказывают жуткие детали трагедии.
Очевидцы рассказывают, что до приезда пожарных, пожилых людей, которых вывели из горящего дома, приютили у себя дома местные жители, так как на улице был сильный мороз.
"Пока сбежались жители близлежащих домов, приехали Пожарные.
Спасённых пожилых людей поразбирали по домам соседи.»
Холодно, мороз в Харькове -8’С", - рассказала харьковчанка.
К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".
Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.
Также Politeka писала, что в Харькове подали документы на регистрацию вакцины РФ, заявление МОЗ: "Наконец мы увидим, что это".