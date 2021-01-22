В Харкові місцеві жителі розповіли про згорілий будинок престарілих

Так, мешканка будинку, розташованого навпроти, Наталя розповіла, що будівля розташовується між двома вулицями: нижньою Гієвською і технічною, яка є односторонньою, передає newsroom.

Після того, як власник будинку №150 звів впритул ще один самобуд і пересунув паркан, розвернутися на вулиці стало неможливо, місцеві жителі вирішили звернутися до чиновників.

"Ми просили, щоб паркан поставили там же, де він був раніше. Нам сказали, що він взяв землю тимчасово, нам скрізь відмовили. Ми з 2001 року ходили по всіх інстанціях, скрізь нам відповідали, що у нього все за законом.

У 2009 рік він почала заселяти сюди наркоманів, лікувальні центри. Будинок престарілих нам не заважав, а ось коли діти жили неблагополучні — це і ватки, і шприци. Вони працювали, щоб ви розуміли, діти 13-14 років чистили вулицю, ходили за продуктами, але сміття завжди було на вулиці", - повідомила жінка.

Жінка запевняє, що знаходила записки з проханнями зателефонувати родичам і забрати їх звідти.

До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".

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