В Харькове местные жители рассказали о сгоревшем доме престарелых

Так, жительница дома, расположенного напротив, Наталья рассказала, что здание располагается между двумя улицами: Нижней Гиевской и Технической, которая является односторонней, передает newsroom.

После того, как собственник дома №150 возвел впритык еще один самострой и передвинул забор, развернуться на улице стало невозможно, местные жители решили обратиться к чиновникам.

"Мы просили, чтобы забор поставили там же, где он был раньше. Нам сказали, что он взял землю временно, нам везде отказали. Мы с 2001 года ходили по всем инстанциям, везде нам отвечали, что у него все по закону.

В 2009 год он начала заселять сюда наркоманов, лечебные центры. Дом престарелых нам не мешал, а вот когда дети жили неблагополучные — это и ватки, и шприцы. Они работали, чтобы вы понимали, дети 13-14 лет чистили улицу, ходили за продуктами, но мусор всегда был на улице", - сообщила женщина.

Женщина уверяет, что находила записки с просьбами позвонить родственникам и забрать их оттуда.

К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".

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