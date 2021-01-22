У хоспісі на території Харківської міської лікарні №17, знаходяться четверо постраждалих в результаті пожежі в будинку престарілих

Четверо пацієнтів не можуть пересуватися самостійно, повідомив сьогодні, 22 січня, під час брифінгу головний лікар Харківської лікарні №17 Дмитро Черепов, передає Depo.Харків.

"Ми знайшли всіх [прим. ред. родичів], ми вже спілкувалися з кількома людьми в телефонній розмові, кілька людей вже приходили до нас", - сказав Черепов.

Також він повідомив, що серед госпіталізованих є жителі Харкова, Харківської області, а також одна людина з іншої області.

Раніше ми писали, що свідки пожежі в будинку престарілих у Харкові розповідають моторошні деталі трагедії.

Очевидці розповідають, що до приїзду пожежників, літніх людей, яких вивели з палаючого будинку, прихистили у себе вдома місцеві жителі, так як на вулиці був сильний мороз.

"Поки збіглися жителі прилеглих будинків, приїхали пожежники.

Врятованих літніх людей порозбирали по домівках сусіди.»

Холодно, мороз у Харкові -8'С", - розповіла харків'янка.

До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".

Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.

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