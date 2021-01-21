Під Харковом застрягла карета швидкої допомоги
Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області, передає "mykharkov".
20 січня рятувальникам надійшло повідомлення про те, що в селищі Високий карета швидкої допомоги застрягла на слизькому підйомі і не може зрушити з місця.
Рятувальник за допомогою троса витягли своїм авто швидку.
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Далі вона змогла продовжити рух з пацієнтом до лікарні.
Раніше ми писали, що грабіжник напав на харків'янку прямо біля банку
У Куп'янському районі поліцейські затримали хлопця,який пограбував жінку 20 січня ввечері.
На місце події виїжджала слідчо-оперативна група та оперативно затримала 21-річного жителя села Ковшарівка.
Хлопець вихопив сумку з особистими речами, документами та грошима у 54-річної мешканки Куп'янського району. Жінка несла 113 тисяч російських рублів і більше 2 тисяч гривень.
Зловмисника затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.
До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".
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