Під Харковом застрягла карета швидкої допомоги

Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області, передає "mykharkov".

20 січня рятувальникам надійшло повідомлення про те, що в селищі Високий карета швидкої допомоги застрягла на слизькому підйомі і не може зрушити з місця.

Рятувальник за допомогою троса витягли своїм авто швидку.

Далі вона змогла продовжити рух з пацієнтом до лікарні.

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У Куп'янському районі поліцейські затримали хлопця,який пограбував жінку 20 січня ввечері.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група та оперативно затримала 21-річного жителя села Ковшарівка.

Хлопець вихопив сумку з особистими речами, документами та грошима у 54-річної мешканки Куп'янського району. Жінка несла 113 тисяч російських рублів і більше 2 тисяч гривень.

Зловмисника затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

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