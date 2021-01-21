Под Харьковом застряла карета скорой помощи
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, передает "mykharkov".
20 января спасателям поступило сообщение о том, что в поселке Высокий карета скорой помощи застряла на скользком подъеме и не может сдвинуться с места.
Спасатели с помощью троса вытащили своим авто скорую.
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Дальше она смогла продолжить движение с пациентом в больницу.
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