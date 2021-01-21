Под Харьковом застряла карета скорой помощи

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, передает "mykharkov".

20 января спасателям поступило сообщение о том, что в поселке Высокий карета скорой помощи застряла на скользком подъеме и не может сдвинуться с места.

Спасатели с помощью троса вытащили своим авто скорую.

Дальше она смогла продолжить движение с пациентом в больницу.

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В Купянском районе полицейские задержали парня, который ограбил женщину 20 января в вечером.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и оперативно задержала 21-летнего жителя села Ковшаровка.

Парень выхватил сумку с личными вещами, документами и деньгами у 54-летней жительницы Купянского района. Женщина несла 113 тысяч российских рублей и более 2 тысяч гривен.

Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".

Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.

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