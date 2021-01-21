Харків'янка ледь не загинула через отруєння чадним газом

Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.

Рятувальники ліквідували пожежу в квартирі чотириповерхового будинку і врятували трьох осіб, у тому числі жінку 1938 р. н.

З опіками і отруєнням чадним газом жінку відправили до 4-ї "швидкої". Інші дві врятовані, 44-річна жінка та її 39-річний співмешканець, від госпіталізації відмовилися.

Причину пожежі встановлюючи.

Раніше ми писали, що харківське метро в ранкову годину-пік під час локдауну показали в мережі.

Телеграм-канал опублікував відео на якому видно, як натовпи людей чекають поїзд метро в підземці. Важливо відзначити, що дистанцію в метро складно дотримати, так як дуже багато людей стоять на платформі.

"Коли інтервал 11 хвилин..., а як дотримуватися дистанції? м Спортивна", - задається питанням автор публікації.

До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".

Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.

Також Politeka писала, що у Харкові подали документи на реєстрацію вакцини РФ, заяву МОЗ: "нарешті ми побачимо, що це".