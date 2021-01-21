Харьковчанка едва не погибла из-за отравления угарным газом

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Спасатели ликвидировали пожар в квартире четырехэтажного дома и спасли трех человек, в том числе женщину 1938 г.р.

С ожогами и отравлением угарным газом женщину отправили в 4-ю “неотложку”. Остальные две спасенные, 44-летняя женщина и ее 39-летний сожитель, от госпитализации отказались.

Причину пожара устанавливают.

Ранее мы писали, что харьковское метро в утренний час-пик во время локдауна показали в сети.

Телеграм-канал опубликовал видео на котором видно, как толпы людей ждут поезд метро в подземке. Важно отметить, что дистанцию в метро сложно соблюсти, так как очень много людей стоят на платформе.

"Когда интервал 11 минут..., а как соблюдать дистанцию? м Спортивная", - задается вопросом автор публикации.

К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".

Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.

Также Politeka писала, что в Харькове подали документы на регистрацию вакцины РФ, заявление МОЗ: "Наконец мы увидим, что это".