В Харкові матір п'ятикласника, який принижував однокласників, покарали
Про це повідомили в ГУНП в Харківській області, передає objectiv.
Ліцеїст з Нової Водолаги принижував і ображав дітей, нецензурно висловлювався, бив дітей в школі і по дорозі додому
У поліцію про поведінку учня заявив директор ліцею. Суд прийняв рішення оштрафувати 46-річну матір дитини на 850 гривень.
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Раніше ми писали, що харківське метро в ранкову годину-пік під час локдауну показали в мережі.
Телеграм-канал опублікував відео на якому видно, як натовпи людей чекають поїзд метро в підземці. Важливо відзначити, що дистанцію в метро складно дотримати, так як дуже багато людей стоять на платформі.
"Коли інтервал 11 хвилин..., а як дотримуватися дистанції? м Спортивна", - задається питанням автор публікації.
До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".
Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.
Також Politeka писала, що у Харкові подали документи на реєстрацію вакцини РФ, заяву МОЗ: "нарешті ми побачимо, що це".