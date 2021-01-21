В Харкові матір п'ятикласника, який принижував однокласників, покарали

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області, передає objectiv.

Ліцеїст з Нової Водолаги принижував і ображав дітей, нецензурно висловлювався, бив дітей в школі і по дорозі додому

У поліцію про поведінку учня заявив директор ліцею. Суд прийняв рішення оштрафувати 46-річну матір дитини на 850 гривень.

Раніше ми писали, що харківське метро в ранкову годину-пік під час локдауну показали в мережі.

Телеграм-канал опублікував відео на якому видно, як натовпи людей чекають поїзд метро в підземці. Важливо відзначити, що дистанцію в метро складно дотримати, так як дуже багато людей стоять на платформі.

"Коли інтервал 11 хвилин..., а як дотримуватися дистанції? м Спортивна", - задається питанням автор публікації.

До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".

Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.

Також Politeka писала, що у Харкові подали документи на реєстрацію вакцини РФ, заяву МОЗ: "нарешті ми побачимо, що це".