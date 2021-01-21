Бізнесмен і друг Геннадія Кернеса Павло Фукс, розповів подробиці лікування мера в німецькій клініці Шаріте
Про це він повідомив в інтерв'ю "Українській правді".
“Це правда, що перший місяць його поступово виводили з коми. А потім він телевізор дивився, поруч з ним в палаті лежав якийсь поляк, вони спілкувалися. Він у палаті не був сам.
Він як тільки вийшов з коми, у нього були прогалини — ось він прокинувся і не розумів, що він в Шаріте, питав де він. Як його виводили з коми? Спочатку виводили на півгодини, опускали ліки, він прокидався. Лікарі говорили, що йому не можна різко повертатися — зараз почне кричати", - повідомив Фукс.
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За словами Фукса, активність у Геннадія Кернеса пішла в кінці листопада. Він був задоволений і радів — у нього був приплив сил. А потім відмовили нирки, і здоров'я мера різко почало погіршуватися.
Останній раз бізнесмен розмовляв з мером приблизно за три дні до смерті, тоді він зрозумів, що Кернес вже не повернеться до Харкова.
"Тоді, коли ми говорили в останній раз. Десь за три дні до смерті. Він говорив:"У мене серце болить". Проблема була яка? Лікарі коронавірус перемогли, у нього вже не було ніякого коронавірусу. Але він підняв інші захворювання...",- повідомив друг покійного Геннадія Кернеса.
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