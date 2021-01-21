Бизнесмен и друг Геннадия Кернеса Павел Фукс, рассказал подробности лечения мэра в немецкой клинике Шарите

Об этом он сообщил в интервью "Украинской правде".

“Это правда, что первый месяц его постепенно выводили из комы. А потом он телевизор смотрел, рядом с ним в палате лежал какой-то поляк, они общались. Он в палате не был сам.

Он как только вышел из комы, у него были пробелы — вот он проснулся и не понимал, что он в Шарите, спрашивал где он. Как его выводили из комы? Сначала выводили на полчаса, опускали лекарства, он просыпался. Врачи говорили, что ему нельзя резко возвращаться — сейчас начнет трезвонить, кричать”, - сообщил Фукс.

По словам Фукса, активность у Геннадия Кернеса пошла в конце ноября. Он был доволен и радовался — у него был прилив сил. А потом отказали почки, и здоровье мэра резко начало ухудшаться.

Последний раз бизнесмен разговаривал с мэром примерно за три дня до смерти, тогда он понял, что Кернес уже не вернется в Харьков.

"Тогда, когда мы говорили в последний раз. Где-то за три дня до смерти. Он говорил: "у меня сердце болит". Проблема была какая? Врачи коронавирус победили, у него уже не было никакого коронавируса. Но он поднял другие заболевания...", - сообщил друг покойного Геннадия Кернеса.

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