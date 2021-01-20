В Харківській області місцевий житель незаконно зберігав у сараї гранати
У поліцію 18 січня надійшло повідомлення про те, що 57-річний житель селища Слобідське незаконно зберігає за місцем проживання ручні гранати.
Правоохоронці провели огляд приватного домоволодіння і виявили в сараї одну гранату РГД-5 і дві Ф-1.
За словами чоловіка, боєприпаси він знайшов у лісі і приніс додому.
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Вилучене направили на дослідження. Теперт чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до семи років.
Раніше ми писали, що в Харкові суд виніс вирок чоловікові, який з необережності вбив приятеля.
Під час сварки чоловік вдарив знайомого, внаслідок чого останній отримав черепно-мозкову травму, йдеться у вироку Київського районного суду Харкова.
Суд визнав чоловіка винним і призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з випробувальним терміном у три роки.
До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".
Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.
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