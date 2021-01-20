В Харьковской области местный житель незаконно хранил в сарае гранаты

В полицию 18 января поступило сообщение о том, что 57-летний житель поселка Слободское незаконно хранит по месту жительства ручные гранаты.

Правоохранители провели осмотр частного домовладения и обнаружили в сарае одну гранату РГД-5 и две Ф-1.

По словам мужчины, боеприпасы он нашел в лесу и принес домой.

Изъятое направили на исследование. Теперт мужчине грозит наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет.

Ранее мы писали, что в Харькове суд вынес приговор мужчине, который по неосторожности убил приятеля.

Во время ссоры мужчина ударил знакомого, в результате чего последний получил черепно-мозговую травму, говорится в приговоре Киевского районного суда Харькова.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с испытательным сроком в три года.

К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".

Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.

Также Politeka писала, что в Харькове подали документы на регистрацию вакцины РФ, заявление МОЗ: "Наконец мы увидим, что это".