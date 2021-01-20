Под Харьковом из-за случая бешенства кота ввели карантин

Как сообщили в областном управлении Госпродпотребслужбы, у 9-месячного котенка обнаружили бешенство.

Инцидент произошел 16 января.

Эпидемиологи провели экстренное совещание и решили установить карантин по бешенству в юго-восточной части пгт Песочин, которая ограничена ул. Транспортной, Окружной дорогой, рекой Песочин и полем.

Ранее мы писали, что в Харькове суд вынес приговор мужчине, который по неосторожности убил приятеля.

Во время ссоры мужчина ударил знакомого, в результате чего последний получил черепно-мозговую травму, говорится в приговоре Киевского районного суда Харькова.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с испытательным сроком в три года.

К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".

Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.

Также Politeka писала, что в Харькове подали документы на регистрацию вакцины РФ, заявление МОЗ: "Наконец мы увидим, что это".