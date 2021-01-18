У страшній аварії в смт. Коломак на Харківщині загинула вагітна жінка

Як повідомили в поліції, ДТП сталася 17 січня близько 17:00.

34-річний харків'янин, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, за кермом автомобіля "ВАЗ 2107" вилетів з дороги і врізався в стовп.

У момент ДТП в салоні автомобіля знаходилися троє пасажирів, у тому числі 34-річна вагітна жінка.

Вона сиділа на передньому сидінні і отримала серйозні травми. Її екстрено госпіталізували, але померла в лікарні. Ще двоє пасажирів легковика, 23-річний чоловік та 28-річна жінка, не постраждали.

Раніше ми писали, що поліція шукає чоловіка, який скоїв зґвалтування дівчини в районі Локомотива в Харкові.

Серійне співвідношення по парі районів зі схожими нападами на дівчат і жінок в листопаді і грудні, мета - грабіж і згвалтування.

"У ніч 12.11.2020 доглянув ще 2 дівчат, їм вдалося втекти. За корисну інформацію обіцяна нагорода!!!! За упіймання уб * * дка 50к.

П. с. кульгає на праву ногу, як на відео, або тягне її. На вигляд близько 30 років. Шановні громадяни!!! Це серійник з 2019 р. хто дізнався, дзвонити в карний розшук 0-800-50-02-02 або напишіть Адміну", - йдеться в публікації телеграм-каналу " Труха", де на відео видно, як виглядає ґвалтівник.

До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".

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