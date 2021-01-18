В страшной аварии в пгт. Коломак на Харьковщине погибла беременная женщина
Как сообщили в полиции, ДТП произошло 17 января около 17:00.
34-летний харьковчанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, за рулем автомобиля "ВАЗ 2107" вылетел с дороги и врезался в столб.
В момент ДТП в салоне автомобиля находились трое пассажиров, в том числе 34-летняя беременная женщина.
Она сидела на переднем сидении и получила серьезные травмы. Ее экстренно госпитализировали, но скончалась в больнице. Еще двое пассажиров легковушки, 23-летний мужчина и 28-летняя женщина, не пострадали.
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Ранее мы писали, что полиция ищет мужчину, который совершил изнасилование девушки в районе Локомотива в Харькове.
Серийное соотношение по паре районов с похожими нападениями на девушек и женщин в ноябре и декабре, цель - грабеж и изнасилование.
"В ночь 12.11.2020 присмотрел ещё 2 девушек, им удалось убежать. За полезную информацию обещана награда!!!! За поимку уб**дка 50к.
П.С. хромает на правую ногу, как на видео, или тянет ее. На вид около 30 лет. Уважаемые граждане!!! Это серийник с 2019 г. Кто узнал, звонить в уголовный розыск 0-800-50-02-02 или напишите админу", - говорится в публикации телеграм-канала "Труха", где на видео видно, как выглядит насильник.
К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".
Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.
Также Politeka писала, что в Харькове подали документы на регистрацию вакцины РФ, заявление МОЗ: "Наконец мы увидим, что это".