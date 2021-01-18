Починаючи з лютого в Україні стартує вакцинація від китайського вірусу
Про це передає міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Очікується, що в Україні буде 910 тис.доз вакцин, зокрема 210 тис. доз вакцини Pfizer за Глобальною ініціативою COVAX.
На першому етапі планується вакцинація 367 тис. українців: лікарів, медиків, людей похилого віку в спеціалізованих установах, військових в зоні ООС.
Другий етап планується розпочати наприкінці березня - він включатиме вакцинацію 2,5 млн.українців.
Розповніла Пугачова ошелешила видом під ручку з екс-чоловіком Корольовою: "Стільки років разом..."
Полякова в мокрому бікіні відгуляла день народження на Мальдівах, зачепивши Горбунова і Нікітюк: "Діти не впізнають"
Сердитий Еллерт відчитав "Холостячку" Мішину на публіці, кадри перепалки: "Мінус п'ятнадцять..."
Комаров зі "Світ навиворіт" поділився своїм щастям, ведучого не впізнати: "Як я і просив..."
Автобус з українцями злетів у кювет, є жертви: перші деталі і кадри трагедії
Раніше ми писали, що поліція шукає чоловіка, який скоїв зґвалтування дівчини в районі Локомотива в Харкові
Серійне співвідношення по парі районів зі схожими нападами на дівчат і жінок в листопаді і грудні, мета - грабіж і згвалтування.
"У ніч 12.11.2020 доглянув ще 2 дівчат, їм вдалося втекти. За корисну інформацію обіцяна нагорода!!!! За упіймання уб * * дка 50к.
П. с. кульгає на праву ногу, як на відео, або тягне її. На вигляд близько 30 років. Шановні громадяни!!! Це серійник з 2019 р. хто дізнався, дзвонити в карний розшук 0-800-50-02-02 або напишіть Адміну", - йдеться в публікації телеграм-каналу " Труха", де на відео видно, як виглядає ґвалтівник.
До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".
Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.
Також Politeka писала, що у Харкові подали документи на реєстрацію вакцини РФ, заяву МОЗ: "нарешті ми побачимо, що це".