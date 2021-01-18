В Харкові горіла лазня в підвалі триповерхового приватного будинку
Рятувальники прибули на виклик, коли вогонь вже встиг поширитися на площу 30 кв. м.
У задимленому приміщенні знаходилася сім'я з дворічною дитиною.
«На першому поверсі, куди виходив весь дим з лазні, перебувала сім'я господаря будинку у складі 4 осіб, серед яких дворічна дитина. Їх негайно вивели на свіже повітря",-йдеться в повідомленні прес-службі ДСНС в Харківській області.
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Пожежу ліквідували за 3 години, на щастя, постраждалих немає. Ймовірною причиною загоряння стало коротке замикання електричної установки.
Раніше ми писали, що поліція шукає чоловіка, який скоїв зґвалтування дівчини в районі Локомотива в Харкові.
Серійне співвідношення по парі районів зі схожими нападами на дівчат і жінок в листопаді і грудні, мета - грабіж і згвалтування.
"У ніч 12.11.2020 доглянув ще 2 дівчат, їм вдалося втекти. За корисну інформацію обіцяна нагорода!!!! За упіймання уб * * дка 50к.
П. с. кульгає на праву ногу, як на відео, або тягне її. На вигляд близько 30 років. Шановні громадяни!!! Це серійник з 2019 р. хто дізнався, дзвонити в карний розшук 0-800-50-02-02 або напишіть Адміну", - йдеться в публікації телеграм-каналу " Труха", де на відео видно, як виглядає ґвалтівник.
До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".
Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.
Також Politeka писала, що у Харкові подали документи на реєстрацію вакцини РФ, заяву МОЗ: "нарешті ми побачимо, що це".