В Харькове во время лютого мороза на улице ходит раздетый мужчина
Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
Около метро "Ботанический сад" заметили полуголого мужчину, который был одет лишь в шорты, шапку и перчатки.
Температура воздуха в тот день в Харькове достигла отметки в -16 градусов ниже нуля.
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Ранее мы писали, что полиция ищет мужчину, который совершил изнасилование девушки в районе Локомотива в Харькове.
Серийное соотношение по паре районов с похожими нападениями на девушек и женщин в ноябре и декабре, цель - грабеж и изнасилование.
"В ночь 12.11.2020 присмотрел ещё 2 девушек, им удалось убежать. За полезную информацию обещана награда!!!! За поимку уб**дка 50к.
П.С. хромает на правую ногу, как на видео, или тянет ее. На вид около 30 лет. Уважаемые граждане!!! Это серийник с 2019 г. Кто узнал, звонить в уголовный розыск 0-800-50-02-02 или напишите админу", - говорится в публикации телеграм-канала "Труха", где на видео видно, как выглядит насильник.
К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".
Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.
Также Politeka писала, что в Харькове подали документы на регистрацию вакцины РФ, заявление МОЗ: "Наконец мы увидим, что это".