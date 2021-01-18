Чоловік на Харківщині пішов у перукарню і зник
Про це повідомили в пошуковій групі "Мілена".
Відомо, що з 12 січня Андрій Мозговий не з'являвся вдома.
У Балаклії Харківської області зник 37-річний чоловік. 12 січня чоловік сказав, що йде в перукарню і пропав.
Того дня зниклий був одягнений у темну куртку болотного кольору з темно-синіми рукавами, також на чоловікові була темно-сіра шапка.
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Андрій Мозговий худорлявої статури, у нього темне волосся і карі очі.
Якщо у вас є яка-небудь інформація про місцезнаходження зниклого чоловіка-телефонуйте 068-777-0-112 або 102.
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П. с. кульгає на праву ногу, як на відео, або тягне її. На вигляд близько 30 років. Шановні громадяни!!! Це серійник з 2019 р. хто дізнався, дзвонити в карний розшук 0-800-50-02-02 або напишіть Адміну", - йдеться в публікації телеграм-каналу " Труха", де на відео видно, як виглядає ґвалтівник.
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