На Харківщині зафіксовано різке зниження кількості нових хворих китайським вірусом

За даними РНБО на ранок 18 січня, в Харківській області за добу коронавірусом захворіли 46 осіб, померли 4 пацієнти, в той же час одужали 305 осіб.

Важливо відзначити, що за останні тижні це рекордно мале число фіксованих нових випадків коронавірусу за добу.

Раніше ми писали, що поліція шукає чоловіка, який скоїв зґвалтування дівчини в районі Локомотива в Харкові

Серійне співвідношення по парі районів зі схожими нападами на дівчат і жінок в листопаді і грудні, мета - грабіж і згвалтування.

"У ніч 12.11.2020 доглянув ще 2 дівчат, їм вдалося втекти. За корисну інформацію обіцяна нагорода!!!! За упіймання уб * * дка 50к.

П. с. кульгає на праву ногу, як на відео, або тягне її. На вигляд близько 30 років. Шановні громадяни!!! Це серійник з 2019 р. хто дізнався, дзвонити в карний розшук 0-800-50-02-02 або напишіть Адміну", - йдеться в публікації телеграм-каналу " Труха", де на відео видно, як виглядає ґвалтівник.

До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".

Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.

Також Politeka писала, що у Харкові подали документи на реєстрацію вакцини РФ, заяву МОЗ: "нарешті ми побачимо, що це".