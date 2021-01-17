Поліція шукає чоловіка, який скоїв зґвалтування дівчини в районі Локомотива в Харкові

Серійне співвідношення по парі районів зі схожими нападами на дівчат і жінок в листопаді і грудні, мета - грабіж і згвалтування.

"У ніч 12.11.2020 придивився ще 2 дівчат, їм вдалося втекти. За корисну інформацію обіцяна нагорода!!!! За упіймання виродка 50к.

П. с. кульгає на праву ногу, як на відео, або тягне її. На вигляд близько 30 років. Шановні громадяни!!! Це серійник з 2019 р. хто впізнав, дзвонити в карний розшук 0-800-50-02-02 або напишіть адміну", - йдеться в публікації телеграм-каналу " Труха", де на відео видно, як виглядає ґвалтівник.

Крім того ми писали, що в Харківській області нові жертви китайського вірусу.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.

Так, станом на 17 січня, за минулу добу в регіоні лабораторно підтвердили 315 нових випадків коронавірусної інфекції, 728 осіб одужали, 8 - померли.

До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".

Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.

Також Politeka писала, що у Харкові подали документи на реєстрацію вакцини РФ, заяву МОЗ: "нарешті ми побачимо, що це".