Харків'яни хочуть перейменувати Московський проспект на проспект Григорія Сковороди
Така петиція зареєстрована на сайті міськради, передає sq.com.ua.
"Перейменувати проспект Московський в проспект Григорія Сковороди. Негоже Харкову, славному українському місту, мати спогади про столицю держави-агресора і окупанта. Увічнити ім'я видатного українського філософа-мандрівника, життєві шляхи якого перетиналися також і в Харкові", - сказано в тексті.
Нагадаємо, що в Україні 16 січня вся сфера обслуговування повинна перейти на українську мову.
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Працівники магазинів, банків або АЗС можуть обслуговувати клієнта іншою мовою тільки на його прохання.
Порушникам спочатку мають оголосити попередження. За повторне порушення-можуть накласти штраф до 6800 гривень. Мовний омбудсмен Тарас Кремінь розповів, що ця норма стосується таких сфер:
торгівлі (Супермаркети, магазини, АЗС),
культури (бібліотеки ,музеї),
освіти (гуртки),
спорту (секції),
здоров'я (діагностичні центри, лабораторії).
"Мені здається, ніяких трагедій з приводу цього переходу немає і навряд чи вони відбудуться", - сказав він.
До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".
Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.
Також Politeka писала, що у Харкові подали документи на реєстрацію вакцини РФ, заяву МОЗ: "нарешті ми побачимо, що це".