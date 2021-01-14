В Харкові люди залишилися без тепла

Про це повідомили в комунальному підприємстві "Харківські теплові мережі".

Опалення відключено в 73 будинках, школах і дитячих садках Харкова.

14 січня з 8.00 до 20.00 відключили опалення в частині індустріального та Шевченківського районів.

В цей час немає тепла в будинках Індустріального району за наступними адресами:

вулиця 12 квітня, 9, 13, 14 (школа №15), 15, 17, 20, 21, 22, 24, 26, 28 (школа №26), 30, 32, 34А, 36;

проспект Олександрівський, 103/41, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 164, 166, 168, 170, 174А (дитячий садок №240), 176, 178, 182, 184, 182;

проспект Індустріальний, 37/37, 39, 43, 45, 47, 49, 51, 51А, 53, 55, 55А, 57, 59, 59А, 61, 63, 65/51;

вулиця Франтішека Крала, 49, 51, 55, 57, 59А (дитячий садок №268), 63, 65, 65А, 69, 71;

вулиця Косарєва, 38, 40, 42 (дитячий садок №272), 44, 46, 48.

В Індустріальному районі ремонтують трубопровід Ф-250, у Шевченківському районі міняють ділянку трубопроводу Ф-89 міліметрів.

Адреси будинків без опалення в Шевченківському районі:

вулиця 23 Серпня, 47Б (дитячий садок 51),47В (школа №45), 49а, Б, В, 51, 51а, б.

Нагадаємо, що в Україні 16 січня вся сфера обслуговування повинна перейти на українську мову.

Працівники магазинів, банків або АЗС можуть обслуговувати клієнта іншою мовою тільки на його прохання.

Порушникам спочатку мають оголосити попередження. За повторне порушення-можуть накласти штраф до 6800 гривень. Мовний омбудсмен Тарас Кремінь розповів, що ця норма стосується таких сфер:

торгівлі (Супермаркети, магазини, АЗС),

культури (бібліотеки ,музеї),

освіти (гуртки),

спорту (секції),

здоров'я (діагностичні центри, лабораторії). Кремінь вважає, що було вже достатньо часу на підготовку до цих нововведень - понад півтора роки від прийняття закону.

"Мені здається, ніяких трагедій з приводу цього переходу немає і навряд чи вони відбудуться", - сказав він.

До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".

Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.

Також Politeka писала, що у Харкові подали документи на реєстрацію вакцини РФ, заяву МОЗ: "нарешті ми побачимо, що це".