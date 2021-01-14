В Харьковской области рецидивист тайно жил на чердаке пенсионера

В Барвенковском районе правоохранители задержали 26-летнего подозреваемого в разбое.

Об этом сообщили в пресс-службе "Главка".

Во дворе частного дома в селе Грушеваха медики скорой помощи обнаружили тело 79-летнего мужчины со следами побоев.

Правоохранители выяснили, что ранее судимый 26-летний житель села Мечебилово несколько дней тайно жил на чердаке в доме пенсионера.

Он узнал, что пожилой мужчина получил пенсию и дождавшись ночи, фигурант пробрался в дом, отключил электричество и стал обыскивать комнату.

Хозяин дома заметил вора и ударил его палкой, в ответ рецидивист набросился на пенсионера и стал избивать его ногами. Когда потерпевший упал, парень вытащил из кармана жертвы 800 гривен и скрылся. Позже от полученных травм пенсионер скончался.

Спустя несколько дней полицейские задержали подозреваемого.

Мужчине светит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, что в Украине 16 января вся сфера обслуживания должна перейти на украинский язык.

Работники магазинов, банков или АЗС могут обслуживать клиента на другом языке только по его просьбе.

Нарушителям сначала должны объявить предупреждение. За повторное нарушение-могут наложить штраф до 6800 гривен. Языковой омбудсмен Тарас Кремень рассказал, что эта норма касается таких сфер:

торговли (супермаркеты, магазины, АЗС),

культуры (библиотеки, музеи),

образования (кружки),

спорта (секции),

здоровье (диагностические центры, лаборатории). Кремень считает, что было уже достаточно времени на подготовку к этим нововведениям - более полутора лет от принятия закона.

"Мне кажется, никаких трагедий по поводу этого перехода нет и вряд ли они произойдут", - сказал он.

К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".

Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.

Также Politeka писала, что в Харькове подали документы на регистрацию вакцины РФ, заявление МОЗ: "Наконец мы увидим, что это".