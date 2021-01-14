Жителей Харьковской области просят не выходить из домов

Жителей Лозовской громады просят из-за непогоды выходить из дома только по необходимости, особенно водителей.

"В связи с ухудшением погодных условий (мокрый снег, метель, порывы ветра, снежные заносы, значительное снижение температуры воздуха) просим ограничить передвижение, особенно на собственном транспорте. Будьте осторожны!" - призвали городские власти.

зима, люди, погода

Напомним, что в Украине 16 января вся сфера обслуживания должна перейти на украинский язык.

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Работники магазинов, банков или АЗС могут обслуживать клиента на другом языке только по его просьбе.

Нарушителям сначала должны объявить предупреждение. За повторное нарушение-могут наложить штраф до 6800 гривен. Языковой омбудсмен Тарас Кремень рассказал, что эта норма касается таких сфер:
торговли (супермаркеты, магазины, АЗС),
культуры (библиотеки, музеи),
образования (кружки),
спорта (секции),
здоровье (диагностические центры, лаборатории).

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"Мне кажется, никаких трагедий по поводу этого перехода нет и вряд ли они произойдут", - сказал он.

К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".

Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.

Также Politeka писала, что в Харькове подали документы на регистрацию вакцины РФ, заявление МОЗ: "Наконец мы увидим, что это".