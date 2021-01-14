В Харкові другий день поспіль більше десятка жертв від китайського вірусу

Про це передають у Харківському обласному лабораторному центрі.

За минулу добу в Харківській області від коронавірусу померли 14 осіб.

Всього з початку пандемії від COVID - 19 в області померли 1220 осіб, 61 657 одужали, 10 963 випадки залишаються під медичним наглядом.

Нагадаємо, що в Україні 16 січня вся сфера обслуговування повинна перейти на українську мову.

Працівники магазинів, банків або АЗС можуть обслуговувати клієнта іншою мовою тільки на його прохання.



Порушникам спочатку мають оголосити попередження. За повторне порушення-можуть накласти штраф до 6800 гривень. Мовний омбудсмен Тарас Кремінь розповів, що ця норма стосується таких сфер:

торгівлі (Супермаркети, магазини, АЗС),

культури (бібліотеки ,музеї),

освіти (гуртки),

спорту (секції),

здоров'я (діагностичні центри, лабораторії). Кремінь вважає, що було вже достатньо часу на підготовку до цих нововведень - понад півтора роки від прийняття закону.

"Мені здається, ніяких трагедій з приводу цього переходу немає і навряд чи вони відбудуться", - сказав він.

До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".

Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.

Також Politeka писала, що у Харкові подали документи на реєстрацію вакцини РФ, заяву МОЗ: "нарешті ми побачимо, що це".