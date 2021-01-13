В Украине 16 января вся сфера обслуживания должна перейти на украинский язык



Работники магазинов, банков или АЗС могут обслуживать клиента на другом языке только по его просьбе.



Нарушителям сначала должны объявить предупреждение. За повторное нарушение-могут наложить штраф до 6800 гривен.

Языковой омбудсмен Тарас Кремень в интервью "Укринформу" рассказал, что эта норма касается таких сфер:

торговли (супермаркеты, магазины, АЗС),

культуры (библиотеки, музеи),

образования (кружки),

спорта (секции),

здоровье (диагностические центры, лаборатории).

Кремень считает, что было уже достаточно времени на подготовку к этим нововведениям - более полутора лет от принятия закона.



"Мне кажется, никаких трагедий по поводу этого перехода нет и вряд ли они произойдут", - сказал он.

В сети мнения украинцев разделились:

"То, что мы живём в Украине далеко не показатель того, что все обязанны общаться на государственном языке. В Нидерландах, например, большинство населения говорит по-английски, хотя государственный язык там - нидерландский. Поэтому аргумент в стиле "мы живём в Украине, а соответственно все граждане должны общаться на украинском, не работает", "Бред. Вы порядок наведите в стране сначала", " Дуже добре, думаю вже пора", "Да не может быть! Неужели на тридцатом году независимости украинца таки будут обслуживать на украинском! Кто бы мог подумать!", Наконец дождалась.Всю жизнь говорила на русском,но сейчас себя ломаю,потому что не чувствую достоинства к себе,если буду продолжать использовать язык врага", - спорят украинцы в комментариях.

К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".

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