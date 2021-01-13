Сьогодні день народження святкує Герой України, Почесний громадянин міста Харкова, Почесний президент Національної академії правових наук України Василь Тацій
Привітання почесного харків'янина з'явилося на сайті мерії.
"Ваш значний особистий внесок у розвиток юридичної науки та освіти - безцінний. Ви зуміли розкрити і реалізувати свої таланти вченого, керівника і державного службовця. Допомагаючи молодим фахівцям і вченим, ви стали прикладом для багатьох поколінь. Бажаю Вам міцного здоров'я і благополуччя", - йдеться у привітанні.
Нагадаємо, що локдаун у харківському метро розлютив українців.
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Причиною агресії стали інтервали між поїздами в метро.
На табло, що на знімку, видно, як в середу о 7: 51 ранку, тобто в годину-пік, пасажири більше семи хвилин чекають поїзд метро.
На платформі в харківському метро зібралися десятки, можливо, і пару сотень харків'ян.
"Метрополітен бажає Доброго ранку жителям Харкова і дарує інтервал руху в 7-8 хвилин", - підписана публікація.
До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".
Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.
Також Politeka писала, що у Харкові подали документи на реєстрацію вакцини РФ, заяву МОЗ: "нарешті ми побачимо, що це".