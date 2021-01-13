В Україні 16 січня вся сфера обслуговування повинна перейти на українську мову



Працівники магазинів, банків або АЗС можуть обслуговувати клієнта іншою мовою тільки на його прохання.



Порушникам спочатку мають оголосити попередження. За повторне порушення-можуть накласти штраф до 6800 гривень.

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь в інтерв'ю "Укрінформу"розповів, що ця норма стосується таких сфер:

торгівлі (Супермаркети, магазини, АЗС),

культури (бібліотеки ,музеї),

освіти (гуртки),

спорту (секції),

здоров'я (діагностичні центри, лабораторії).

Кремінь вважає, що було вже достатньо часу на підготовку до цих нововведень - понад півтора роки від прийняття закону.



"Мені здається, ніяких трагедій з приводу цього переходу немає і навряд чи вони відбудуться", - сказав він.

У мережі думки українців розділилися:

"Те, що ми живемо в Україні далеко не показник того, що всі зобов'язані спілкуватися державною мовою. У Нідерландах, наприклад, більшість населення говорить англійською, хоча державна мова там-Нідерландська. Тому аргумент у стилі " Ми живемо в Україні, а відповідно всі громадяни повинні спілкуватися українською, не працює", "Маячня. Ви порядок наведіть в країні спочатку", " Дуже добре, думаю вже час", " та не може бути! Невже на тридцятому році незалежності українця таки обслуговуватимуть українською! Хто б міг подумати!", Нарешті дочекалася.Все життя говорила російською, але зараз себе ламаю, тому що не відчуваю гідності до себе,якщо буду продовжувати використовувати мову ворога", - сперечаються українці в коментарях.

До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".

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