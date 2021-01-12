Харків'ян попередили про небезпеку
Про це повідомляє прес-служба Харківської міськради.
"У зв'язку з прогнозованим зниженням температури і використанням великої кількості електричних опалювальних приладів, з різних причин (через підвищене навантаження, використання несправних приладів, електросистем, що працюють не за правилами безпеки, і т.д.), може виникнути пожежа", – повідомляє прес-служба.
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Спочатку секретар Харківської міськради Терехов пообіцяв забезпечити масками всіх пасажирів, а через п'ять годин на офіційному сайті мерії з'явилося роз'яснення.
"Водії громадського транспорту забезпечуватимуть засобами індивідуального захисту тільки людей похилого віку, які забули маски вдома", - сказано в повідомленні.
До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".
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