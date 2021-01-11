В Харківській області значно зріс комунальний тариф

Про це повідомили в "Харківгазі".

Нові комунальні тарифи набули чинності з початку 2021 року.

Для жителів Харкова та області з 1 січня зріс тариф на розподіл газу.

Зокрема, для жителів Харкова новий тариф становить 0,42 грн за 1 куб.м на місяць з ПДВ, раніше тариф становив 0,36 грн. з ПДВ; подорожчання-на 16,6%. Для жителів Харківської області новий тариф становить 2,28 грн за кубометр з ПДВ, до 1 січня він був 1,356 грн за куб з ПДВ; подорожчання - на 68%.

Раніше ми писали, що в Харкові біля станції метро "23 серпня" підлітки влаштували бардак

Юнаки більше 3-х місяців розпивають алкоголь, курять і щодня залишають гори сміття і розбитого скла після себе.

"У цьому переході ходять маленькі діти з батьками, бачачи весь цей жах і нюхаючи жахливий запах. Охорона метро не звертає на це увагу. Також розфарбовують стіни. На відео видно, що прибиральниці неодноразово миють стіни".

Відомо, що поліцію викликали, підлітків вдалося прогнати, але через тиждень вони знову повернулися.

До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".

Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.

Також Politeka писала, що у Харкові подали документи на реєстрацію вакцини РФ, заяву МОЗ: "нарешті ми побачимо, що це".