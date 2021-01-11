В Харківській області школи та ПТУ перевели на дистанційку

Про це інформує прес-служба ХОДА.

Заклади дошкільної освіти працюватимуть у звичайному режимі. Обмеження для шкіл та професійно-технічних училищ діятимуть до 24 січня.

У Харкові на дистанційці навчаються старші класи, а для молодшокласникам продовжили канікули. Студенти відпочиватимуть або складатимуть сесію із застосуванням сучасних технологій (залежно від вишу).

Раніше ми писали, що в Харкові біля станції метро "23 серпня" підлітки влаштували бардак

Юнаки більше 3-х місяців розпивають алкоголь, курять і щодня залишають гори сміття і розбитого скла після себе.

"У цьому переході ходять маленькі діти з батьками, бачачи весь цей жах і нюхаючи жахливий запах. Охорона метро не звертає на це увагу. Також розфарбовують стіни. На відео видно, що прибиральниці неодноразово миють стіни".

Відомо, що поліцію викликали, підлітків вдалося прогнати, але через тиждень вони знову повернулися.

До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".

Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.

Також Politeka писала, що у Харкові подали документи на реєстрацію вакцини РФ, заяву МОЗ: "нарешті ми побачимо, що це".