В Харкові повітря продовжують забруднювати
Відповідне відео опублікував телеграм-канал "Труха".
"Йшов шостий день як повинні були зупинити роботу коксохіму за рішенням суду. А потім онкохворі бабусі з вікон вистрибують... Жити в Харкові-працювати для людей", - йдеться в повідомленні.
"Коксохім подав апеляцію і нічого не повинен зупиняти поки її не розглянуть, так само як онкологія не має до нього ніякого відношення, чергова дешева маніпуляція заради хайпа", " такі всі наївні, суди, закони.Кому треба той далі буде працювати, кишенькові злодії працюють в автобусах їх ловлять і за хабар відпускають, депутати крадуть у відкриту купуючи лавки за 100к,ми все це знаємо і нічого не робимо, тому що не можемо і так з усім в цій країні.Хоча з приводу коксохіму таке цькування почалося саме останнім часом, що мені здається, що це просто Замовлення щоб віджати бізнес або ще щось типу того", "Ну ви і змішали в купу коней і людей. Коксохім, звичайно, винен у тому, що у онкохворих болю чи немає грошей на ліки", - пишуть харків'янки в коментарях.
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Відео можна подивитися тут.
Раніше ми писали. що в Харкові онкохвора пенсіонерка наклала на себе руки при дітях.
Бабуся зістрибнула з вікна 3-го поверху на пр.Ювілейному, 87.
Як стало відомо , бабуся була онкохворою. Її переслідували сильні болі, що ймовірно і стало причиною суїциду.
До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".
Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.
Також Politeka писала, що у Харкові подали документи на реєстрацію вакцини РФ, заяву МОЗ: "нарешті ми побачимо, що це".