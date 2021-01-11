В Харькове воздух продолжают загрязнять
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал "Труха".
"Шёл шестой день как должны были остановить работу Коксохима по решению суда. А потом онкобольные бабушки из окон выпрыгивают... Жить в Харькове - работать для людей", - говорится в сообщении.
"Коксохим подал апелляцию и ничего не должен останавливать пока ее не рассмотрят, так же как онкология не имеет к нему никакого отношения , очередная дешевая манипуляция ради хайпа", "Такие все наивные,суды,законы.Кому надо тот дальше будет работать,карманники работают в автобусах их ловят и за взятку отпускают,депутаты воруют в открытую покупая лавки за 100к,мы все это знаем и ничего не делаем,потому что не можем и так со всем в этой стране.Хотя по поводу коксохима такая травля началась именно в последнее время,что мне кажется,что это просто заказ чтобы отжать бизнес или еще что-то типа того", "Ну вы и смешали в кучу коней и людей. Коксохим, конечно, виноват в том, что у онкобольных боли или нет денег на лекарства", - пишут харьковчанк в комментариях.
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Видео можно посмотреть здесь.
Ранее мы писали. что в Харькове онкобольная пенсионерка покончила с собой при детях.
Бабушка спрыгнула с окна 3-го этажа на пр. Юбилейном, 87.
Как стало известно , бабушка была онкобольной. Ее преследовали сильные боли, что вероятно и явилось причиной суицида.
К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".
Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.
Также Politeka писала, что в Харькове подали документы на регистрацию вакцины РФ, заявление МОЗ: "Наконец мы увидим, что это".