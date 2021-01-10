На Харківщині 18-річний хлопець зґвалтував свою 14-річну знайому

Про це повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Інцидент стався 9 січня в Куп'янському районі.

Дівчина прийшла додому до хлопця, а потім він її там згвалтував.

В ході розслідування стало відомо, що раніше хлопця вже притягували до кримінальної відповідальності. Поліцейські вилучили речові докази та відправили їх на експертизу.

Хлопцеві загрожує до 12 років за гратами.

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У мерії обіцяють карати перевізників у разі відмови везти пільговика.

У Харкові будуть збережені пільги на проїзд всім харків'янам, які мають на це законне право.

"У разі, якщо хоча б один пасажир буде висаджений з будь-якого громадського транспорту, перевізники відповідатимуть персонально", - повідомили в мерії

До слова, небезпечного хижака помітили в Харкові, з'явилися кадри:"опинилася на міській вулиці".

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