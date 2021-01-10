На Харківщині 18-річний хлопець зґвалтував свою 14-річну знайому
Про це повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
Інцидент стався 9 січня в Куп'янському районі.
Дівчина прийшла додому до хлопця, а потім він її там згвалтував.
В ході розслідування стало відомо, що раніше хлопця вже притягували до кримінальної відповідальності. Поліцейські вилучили речові докази та відправили їх на експертизу.
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