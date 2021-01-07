В Харківському парку ім. Горького хочуть оновити вуличні світильники і лампи за 750 тис. грн
У тендерній документації на сайті "Прозорро" йдеться про закупівлю 350 корпусів для садово-паркових світильників, розсіювачів для світильників і світлодіодних ламп, передавати Depo.Харків.
У тому числі парк планує придбати 50 розсіювачів для світильників розміром 600 на 400 мм.колір повинен бути молочно-білий, без декоративних елементів.
Парк також повинен придбати 250 ламп. Товар має бути поставлений до 1 березня.
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Раніше ми писали, що в Харкові на місяць обмежать рух транспорту
Про це повідомили в міській диспетчерській службі з посиланням на дані Департаменту інфраструктури.
Рух транспорту в провулку Слюсарному в Харкові буде тимчасово заборонено.
З 8 січня по 8 лютого буде заборонено рух транспортних засобів по пров. Слюсарному на ділянці від вул.Короленка до пр. Московського.
До слова, небезпечного хижака помітили в Харкові, з'явилися кадри:"опинилася на міській вулиці".
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