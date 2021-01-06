Рятувальники попереджають харків'ян про погіршення погодних умов
Найближчими днями на автошляхах Харківської області на дорогах буде ожеледь.
Про це водіїв попереджають рятувальники Держслужби з надзвичайних ситуацій. За їхніми даними, 7 грудня очікується дощ з мокрим снігом.
"У зв'язку з можливими опадами і переходом температури через "0°С", на дорогах області місцями може бути ожеледиця, що значно збільшить довжину гальмівного шляху і зменшить керованість автомобілем. З особливою обережністю рухайтеся по мостах і естакадах, відмовтеся від ризикованих маневрування", — повідомили дорожники.
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Раніше ми писали, що в Харкові на місяць обмежать рух транспорту
Про це повідомили в міській диспетчерській службі з посиланням на дані Департаменту інфраструктури.
Рух транспорту в провулку Слюсарному в Харкові буде тимчасово заборонено.
З 8 січня по 8 лютого буде заборонено рух транспортних засобів по пров. Слюсарному на ділянці від вул.Короленка до пр. Московського.
Пропуск транспортних засобів буде організований по вільній смузі.
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