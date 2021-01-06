Рятувальники попереджають харків'ян про погіршення погодних умов

Найближчими днями на автошляхах Харківської області на дорогах буде ожеледь.

Про це водіїв попереджають рятувальники Держслужби з надзвичайних ситуацій. За їхніми даними, 7 грудня очікується дощ з мокрим снігом.

"У зв'язку з можливими опадами і переходом температури через "0°С", на дорогах області місцями може бути ожеледиця, що значно збільшить довжину гальмівного шляху і зменшить керованість автомобілем. З особливою обережністю рухайтеся по мостах і естакадах, відмовтеся від ризикованих маневрування", — повідомили дорожники.

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Раніше ми писали, що в Харкові на місяць обмежать рух транспорту

Про це повідомили в міській диспетчерській службі з посиланням на дані Департаменту інфраструктури.

Рух транспорту в провулку Слюсарному в Харкові буде тимчасово заборонено.

З 8 січня по 8 лютого буде заборонено рух транспортних засобів по пров. Слюсарному на ділянці від вул.Короленка до пр. Московського.

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Пропуск транспортних засобів буде організований по вільній смузі.

До слова, небезпечного хижака помітили в Харкові, з'явилися кадри:"опинилася на міській вулиці".

Як повідомляла Politeka, харків'яни масово набивають тату з Кернесом на своєму тілі, фото: "Це що флешмоб?".

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