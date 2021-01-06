У полі на Харківщині знайшли труп молодої людини
У полях Золочівського району виявили тіло жителя села Фартушне Андрія Самійловича.
У правоохоронних органах повідомили, що 30 грудня молодий чоловік пішов у ліс за ялинкою і безслідно зник, передає "Город Х".
Знайшли хлопця тільки через тиждень. Обставини страшної трагедії наразі з'ясовує поліція.
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Як повідомили в пошуково-рятувальному загоні "Мілена", є сліди насильницької смерті.
За словами місцевих жителів, підозрюваного у вбивстві затримали. Поліція поки не дала офіційну інформацію.
До слова, небезпечного хижака помітили в Харкові, з'явилися кадри:"опинилася на міській вулиці".
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